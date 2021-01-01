هنية يستقبل زوجة الأسير القائد مروان البرغوثي

القاهرة/سما/

استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم في القاهرة الأخت المناضلة فدوى البرغوثي زوجة القائد الوطني الأسير مروان البرغوثي، وشارك في اللقاء عدد من قادة الحركة.

وقد وجه رئيس الحركة التحية للأخ مروان البرغوثي وأسرته المجاهدة وآل البرغوثي الكرام الذين سجلوا بمداد العز والافتخار صفحات من المقاومة والنضال.

وأكد الالتزام الوطني العام والالتزام الخاص من حماس وجهازها العسكري بأن موضوع تحرير الأسرى وقادة النضال الوطني على رأس أولويات الحركة وفي صلب المواجهة مع العدو كي يصل شعبنا ومقاومته إلى صفقة تطلق أسرانا من سجون الاحتلال.

كما جرى خلال اللقاء استعراض آثار النصر الذي حققته المقاومة وسبل تعزيزها خاصة في تعزيز الوحدة الوطنية.