  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجدد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة

الخميس 10 يونيو 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة



القدس المحتلة /سما/

أصدر ما يسمى وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي "أمير أوحانا" قرارا جدد بموجبه منعَ عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة للمرة الرابعة على التوالي.

وقامت قوات مما تسمى بالأجهزة الأمنية الاسرائيلية المختلفة باقتحام عدد من المكاتب التي تقدم الخدمات الإعلامية في القدس، واستدعت عددا من الإعلاميين وسلمتهم هذا القرار كما قامت بتهديد الشركات الإعلامية التي تقدم الخدمات الاعلامية بعدم العمل لصالح تلفزيون فلسطين باي وسيلة كانت.

بدورها رفضت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون القرار الصادر عن حكومة الاحتلال الاسرائيلي بمنع عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة باي وسيلة كانت للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدة أنها ستواصل عملها في مدينة القدس المحتلة باعتبارها عاصمة دولة فلسطين وكأي مدينة فلسطينية اخرى.

واضافت الهيئة في بيان صادر عنها، إن هذا القرار جزءٌ من سياسة حكومة الاحتلال المجرمة الهادفة الي تهويد مدينة القدس وتصفية اي وجود فلسطيني وعربي واسلامي في هذه المدينة المقدسة.

وأكدت الهيئة أنها ستقف بالمرصاد أمام كل هذه الجرائم المرتكبة من قبل حكومة الاحتلال وفضحها على مستوى العالم أجمع، معتبرة أنها شريكة مع أبناء شعبنا في مدينة القدس في معركة الصمود والتحرير حتى كنسِ هذا المحتل وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وبانها ستبقى العين الساهرة على أهلنا في القدس ومقدساتها وأسوارها وأزقتها.

#الأمن الداخلي الاسرائيلي #أمير أوحانا #تلفزيون فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

3 شهداء بينهم ضابطان بالإستخبارات العسكرية وإصابة حرجة في جنين (صور وفيديو)

إعلام عبري: إسرائيل تبعث رسالة الى مصر حول إدخال مواد البناء إلى غزة

صحيفة تكشف سبب تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

وزير الجيش الاسرائيلي يلوح بشن عملية عسكرية اخرى على غزة.. لهذا الهدف

الفصائل تعلق على اشتباكات جنين واستشهاد 3 بينهم ضابطان في الاستخبارات

الحوثي يعرض صفقة على “الإصلاح” للضغط على السعودية لإيقاف محاكمة مسؤولي”حماس”

فيديو: لحظة استـشهـاد الشاب جميل العموري برصاص قوة إسرائيلية خاصة في جنين

الأخبار الرئيسية

الهان عمر

أكسيوس: هجوم حاد على إلهان عمر بعدما ساوت أميركا وإسرائيل بحماس وطالبان!

الحية يهدد: صبرنا قد ينفذ في أي وقت.. لن ننتظر طويلًا لإعادة فتح المعابر وإدخال المنحة القطرية

كتائب القسام توجه رسالة تحذير لقادة الاحتلال ومستوطنيه.. إليك تفاصيلها

78

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة: عملية جنين استهدفت مجموعة للجهاد نفذت عمليات إطلاق نار

ابراهيم حامد

"الشبح"...فلسطيني حول "الشاباك" الإسرائيلي إلى أضحوكة على مدار عقد (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية