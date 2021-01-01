الرجوب: الاحتلال يستبيح دمنا وجرائمه لن تثني شعبنا عن درب النضال

جنين /سما/

نعى محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا فجر اليوم في جنين.

وأوضح الرجوب ف بيان صحفي، أن الاحتلال استهدف الشهداء بشكل مباشر ومتعمد، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، وممارسة الارهاب والعنف والقتل المتعمد ضد أبناء شعبنا.

وأضاف ” أن الإحتلال يستبيح الدم الفلسطيني وينفذ الإعدامات بدم بارد، وهذه الجرائم لن تثني شعبنا الصامد في وطنه عن مواصلة درب النضال والتحرير والدفاع عن حقوقه المشروعة”.

وتوجه المحافظ بخالص العزاء الى ذوي الشهداء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.