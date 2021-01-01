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الاحتلال يصادر اموالا من الضفة

الخميس 10 يونيو 2021 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادر اموالا من الضفة



رام الله /سما/

قال جيش الاحتلال انه صادر هذا الاسبوع اموال ضحمة عادة لمصالح تجارية بدعوى تحويلها اموال لحركة حماس.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال انه "خلال هذا الأسبوع تم تفتيش مكتب صرافة طولكرم، حيث تم مصادرة مبلغ قدره 48,800 دولار و 198,780 ش.ج".

وداعى جيش الاحتلال انه تم " ضبط هذه الأموال بعد أن تبين قيام صاحب المكتب بنقل أموال لنشطاء في حركة حماس في الضفة الغربية".

كما "تم إجراء تفتيش مماثل في محل صرافة بالخليل حيث تم ضبط أكثر من 200,000 شيكل".

وادعى الجيش "ان صاحب المحل قام نقل أموال لنشطاء حماس".

#الجيش الإسرائيلي #مصادرة أموال #حركة حماس

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