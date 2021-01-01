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الجاغوب: أولوية "فتح" تشكيل حكومة تمثل الكل الفلسطيني

الخميس 10 يونيو 2021 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجاغوب: أولوية "فتح" تشكيل حكومة تمثل الكل الفلسطيني



رام الله/سما/

أكد مسؤول الإعلام في مفوضيه التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" الفلسطينية، منير الجاغوب، إن الحركة ترى أن الأولوية الآن هي تشكيل حكومة تمثل كل الفلسطينيين.

وقال الجاغوب في حديثه مع روسيا اليوم: "الأولوية الآن هي تشكيل حكومة تمثل الكل الفلسطيني وتبدأ في معالجة الوضع الإنساني المتدهور بقطاع غزة ولاسيما موضوع الإعمار. هذا هو الأهم والملح على أن تعترف تلك الحكومة بالتزامات منظمة التحرير".

ولفت إلى أن "صاحب تأجيل الحوار الفلسطيني هو الجانب المصري بسبب عدم وصول الأطراف الفلسطينية إلى أرضيه مشتركة للحوار وخشية فشله".

وشدد الجاغوب على أن "حركة فتح تؤمن بالحوار الوطني بين الفصائل وأنه لا غنى عنه وستظل أيدينا ممدودة حتى يتم تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية".

#فتح #تشكيل حكومة فلسطينية

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