"أونروا" تصدر توضيحًا بشأن تأخير تسليم أحد مكونات السلة الغذائية

غزة /سما/

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، اليوم الخميس، بيانًا بخصوص تأخير تسليم سلعة غذائية.

وقالت الوكالة في البيان، إنه بسبب التأخير في شحن الحليب المجفف، والذي يعد أحد مكونات السلة الغذائية، سيتم تسليم بعض السلال الغذائية بدون الحليب المجفف في الدورة الحالية.

وأفادت، بأن تأخير تسليم الحليب المجفف بسبب إلى إعاقة شحن الحليب وتأخير حاويات الشحن في ميناء اسدود البحري، نتيجة لبعض الاضطرابات في سوق الشحن البحري الدولي والتي تمكنت الأونروا من معالجتها.

وأكدت الأونروا، لجميع المستفيدين أن هذا التأخير لن يؤثر على تسليم المواد الغذائية المتبقية، والتي بدء توزيعها قبل أسبوع واحد من الموعد المقرر لها، وذلك لدعم العائلات في أعقاب التصعيد الأخير على غزة. كما ستفتتح الوكالة مركز توزيع إضافي الأسبوع المقبل في شرق غزة لتسهيل حصول اللاجئين على المساعدات الغذائية.

وأضافت: "ستقوم الأونروا بتوزيع كميات الحليب المجفف المتأخرة بمجرد وصولها إلى مستودعاتها".

وتابعت: "سيتم إرسال رسائل نصية إلى المستفيدين المعنيين لإبلاغهم بوقت وتاريخ توزيع الحصة المتأخرة من الحليب المجفف".