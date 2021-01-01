إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة: عملية جنين استهدفت مجموعة للجهاد نفذت عمليات إطلاق نار

القدس المحتلة /سما/

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن قوة من وحدة اليمام الخاصة تواجدت في جنين بهدف اغتيال اثنين من مطاردي سرايا القدس لمشاركتهما في عملية إطلاق نار مؤخرا.

وبحسب المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية، فإن العملية العسكرية في جنين كانت معقدة ومركبة، والاشتباك المسلح وقع بين مطلوبي سرايا القدس وعناصر من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية من جهة وقوة اليمام من جهة أخرى.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن "تبادلا لإطلاق النار وقع بين القوة ومطاردي السرايا، وقد انضم للاشتباك عناصر من الاستخبارات العسكرية، حيث وقعت العملية أمام مقر للاستخبارات".

وأعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم، عن استشهاد 3 شبان، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوة خاصة إسرائيلية (مستعربين) تابعة لجيش الاحتلال في مدينة جنين.

وأوضحت وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، وجميل محمود العموري من مخيم جنين، كما أصيب محمد سامر منيزل البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة أدخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

كما استولت قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة على مركبة الشهيد العموري الذي تم احتجاز جثمانه، واعتقلت شابا آخر كان برفقته.