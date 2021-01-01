  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة: عملية جنين استهدفت مجموعة للجهاد نفذت عمليات إطلاق نار

الخميس 10 يونيو 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة: عملية جنين استهدفت مجموعة للجهاد نفذت عمليات إطلاق نار



القدس المحتلة /سما/

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن قوة من وحدة اليمام الخاصة تواجدت في جنين بهدف اغتيال اثنين من مطاردي سرايا القدس لمشاركتهما في عملية إطلاق نار مؤخرا.

وبحسب المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية، فإن العملية العسكرية في جنين كانت معقدة ومركبة، والاشتباك المسلح وقع بين مطلوبي سرايا القدس وعناصر من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية من جهة وقوة اليمام من جهة أخرى.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن "تبادلا لإطلاق النار وقع بين القوة ومطاردي السرايا، وقد انضم للاشتباك عناصر من الاستخبارات العسكرية، حيث وقعت العملية أمام مقر للاستخبارات".

وأعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم، عن استشهاد 3 شبان، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوة خاصة إسرائيلية (مستعربين) تابعة لجيش الاحتلال في مدينة جنين.

وأوضحت وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم الملازم أدهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، وجميل محمود العموري من مخيم جنين، كما أصيب محمد سامر منيزل البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة أدخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

كما استولت قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة على مركبة الشهيد العموري الذي تم احتجاز جثمانه، واعتقلت شابا آخر كان برفقته.

#اسرائيل #وحدة اليمام الخاصة #عملية اغتيال #الاجهزة الامنية #سرايا القدس #عملية إطلاق نار

الأكثر قراءة اليوم

3 شهداء بينهم ضابطان بالإستخبارات العسكرية وإصابة حرجة في جنين (صور وفيديو)

إعلام عبري: إسرائيل تبعث رسالة الى مصر حول إدخال مواد البناء إلى غزة

صحيفة تكشف سبب تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

ضابط اسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بجانب "إسرائيل" هو أمر مضحك!

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

الفصائل تعلق على اشتباكات جنين واستشهاد 3 بينهم ضابطان في الاستخبارات

الحوثي يعرض صفقة على “الإصلاح” للضغط على السعودية لإيقاف محاكمة مسؤولي”حماس”

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام توجه رسالة تحذير لقادة الاحتلال ومستوطنيه.. إليك تفاصيلها

ابراهيم حامد

"الشبح"...فلسطيني حول "الشاباك" الإسرائيلي إلى أضحوكة على مدار عقد (فيديو)

غانتس

وزير الجيش الاسرائيلي يلوح بشن عملية عسكرية اخرى على غزة.. لهذا الهدف

حكومة اشتيه

وفد وزاري يتوجه إلى القاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار قطاع غزة

إعلام إسرائيلي يتحدث عن التحدي الأمني الأهم أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية