الأشغال تكشف نتائج زيارة وفد حكومي من غزة للقاهرة

غزة /سما/

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة م.ناجي سرحان، أنه ترأس وفداً حكومياً ضم عدداً من وكلاء الوزارات واتحاد المقاولين والقطاع الخاص إلى القاهرة.

وأشار "سرحان" في تصريح صحفي الخميس، إلى أن الوفد التقى بنائب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وعدد من قادة الجهاز واختصاصيين واستشاريين بأعمال إعادة الإعمار وأطلعهم على حجم الخسائر وآخر مستجدات وخطط وبرامج إعادة الإعمار غزة.

وأعلن أن وفداً مصرياً فنياً وهندسياً متخصصاً سيزور غزة مطلع الأسبوع القادم للاطلاع على آثار العدوان والتجهيز لإعادة إعمار الأبراج المدمرة وتأهيل البنية التحتية وبناء آلاف الوحدات السكنية.

وبين أن وفداً مصرياً آخر سيزور القطاع خلال الفترة القادمة لدراسة إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية والزراعية وتنفيذ مشاريع نوعية وحيوية من كباري وكورنيش وخلافه.

وقال: "إن أعمال إزالة الركام في تقدم ملموس بمساعدة الآليات والمعدات المصرية التي جاءت لتساعد المقاولين الفلسطينيين وأن وزارة الأشغال قد أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار كل بيت دمره الاحتلال".

وأكد "سرحان"، أن نظام "السيستم" وما يعرف بـ"GRM" أصبح خلف الظهور وأن الأولوية لتوريد ما يلزم من مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار من مصر.

وأوضح أن الأشقاء المصريين أكدوا في جميع لقاءاتهم أن الأيدي العاملة ستكون فلسطينية والشركات المنفذة ستكون فلسطينية وستتولى لجنة مشتركة التنسيق لتنفيذ منحة إعادة الإعمار بما يليق بمكانة ومركزية جمهورية مصر العربية.

وتقدم لجمهورية مصر العربية برئيسها عبد الفتاح السيسي والذي خصص منحة مالية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير.

ووجه التحية إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل ونائبه، والذي يترأس اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، كما شكر الطواقم المصرية العاملة في ملف إعادة الإعمار.

كما تقدم وكيل وزارة الأشغال بالشكر للمهندس إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء، الذي قدم تسهيلات مميزة في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف "لقد وجدنا ترحاباً كبيراً وسرعة استجابة وجدية في المواقف لمساعدة غزة وتسهيل حياة المواطنين فيها والعمل على تنفيذ المنحة الرئاسية لإعمار غزة بأسرع وقت ممكن". "الراي الحكومية"