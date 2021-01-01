  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأشغال تكشف نتائج زيارة وفد حكومي من غزة للقاهرة

الخميس 10 يونيو 2021 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال تكشف نتائج زيارة وفد حكومي من غزة للقاهرة



غزة /سما/

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة م.ناجي سرحان، أنه ترأس وفداً حكومياً ضم عدداً من وكلاء الوزارات واتحاد المقاولين والقطاع الخاص إلى القاهرة.

وأشار "سرحان" في تصريح صحفي الخميس، إلى أن الوفد التقى بنائب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وعدد من قادة الجهاز واختصاصيين واستشاريين بأعمال إعادة الإعمار وأطلعهم على حجم الخسائر وآخر مستجدات وخطط وبرامج إعادة الإعمار غزة.

وأعلن أن وفداً مصرياً فنياً وهندسياً متخصصاً سيزور غزة مطلع الأسبوع القادم للاطلاع على آثار العدوان والتجهيز لإعادة إعمار الأبراج المدمرة وتأهيل البنية التحتية وبناء آلاف الوحدات السكنية.

وبين أن وفداً مصرياً آخر سيزور القطاع خلال الفترة القادمة لدراسة إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية والزراعية وتنفيذ مشاريع نوعية وحيوية من كباري وكورنيش وخلافه.

وقال: "إن أعمال إزالة الركام في تقدم ملموس بمساعدة الآليات والمعدات المصرية التي جاءت لتساعد المقاولين الفلسطينيين وأن وزارة الأشغال قد أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار كل بيت دمره الاحتلال".

وأكد "سرحان"، أن نظام "السيستم" وما يعرف بـ"GRM" أصبح خلف الظهور وأن الأولوية لتوريد ما يلزم من مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار من مصر.

وأوضح أن الأشقاء المصريين أكدوا في جميع لقاءاتهم أن الأيدي العاملة ستكون فلسطينية والشركات المنفذة ستكون فلسطينية وستتولى لجنة مشتركة التنسيق لتنفيذ منحة إعادة الإعمار بما يليق بمكانة ومركزية جمهورية مصر العربية.

وتقدم لجمهورية مصر العربية برئيسها عبد الفتاح السيسي والذي خصص منحة مالية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير.

ووجه التحية إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل ونائبه، والذي يترأس اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، كما شكر   الطواقم المصرية العاملة في ملف إعادة الإعمار.

كما تقدم وكيل وزارة الأشغال بالشكر للمهندس إبراهيم العرجاني، رئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء، الذي قدم تسهيلات مميزة في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف "لقد وجدنا ترحاباً كبيراً وسرعة استجابة وجدية في المواقف لمساعدة غزة وتسهيل حياة المواطنين فيها والعمل على تنفيذ المنحة الرئاسية لإعمار غزة بأسرع وقت ممكن".   "الراي الحكومية"

#غزة #وزارة الاشغال #مصر #اعادة اعمار غزة #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

3 شهداء بينهم ضابطان بالإستخبارات العسكرية وإصابة حرجة في جنين (صور وفيديو)

إعلام عبري: إسرائيل تبعث رسالة الى مصر حول إدخال مواد البناء إلى غزة

صحيفة تكشف سبب تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

ضابط اسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بجانب "إسرائيل" هو أمر مضحك!

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

الفصائل تعلق على اشتباكات جنين واستشهاد 3 بينهم ضابطان في الاستخبارات

الحوثي يعرض صفقة على “الإصلاح” للضغط على السعودية لإيقاف محاكمة مسؤولي”حماس”

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام توجه رسالة تحذير لقادة الاحتلال ومستوطنيه.. إليك تفاصيلها

78

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة: عملية جنين استهدفت مجموعة للجهاد نفذت عمليات إطلاق نار

ابراهيم حامد

"الشبح"...فلسطيني حول "الشاباك" الإسرائيلي إلى أضحوكة على مدار عقد (فيديو)

غانتس

وزير الجيش الاسرائيلي يلوح بشن عملية عسكرية اخرى على غزة.. لهذا الهدف

حكومة اشتيه

وفد وزاري يتوجه إلى القاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية