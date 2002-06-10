ثلاثة أسرى يدخلون أعواما جديدة في سجون الاحتلال

رام الله /سما/

دخل اليوم، ثلاثة أسرى أعواما جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير المريض سامر محمد حسين أبو كويك (44 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/06/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير جهاد عبدالكريم عبدالعزيز الروم (43 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/06/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير رمزي خميس محمود براش (38 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 10/06/2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.