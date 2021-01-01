  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أمان" يطالب بتسهيل إجراءات وتكاليف السفر إلى الأردن

الخميس 10 يونيو 2021 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أمان" يطالب بتسهيل إجراءات وتكاليف السفر إلى الأردن



رام الله /سما/

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان هيئة المعابر والحدود ووزارة الخارجية والمغتربين ببذل جهود حثيثة لتسهيل إجراءات وتكاليف السفر على المسافرين الفلسطينيين الى الأردن، وذلك في ظل التطورات الحاصلة إزاء التكاليف الباهظة التي يتكبدها المواطن، إضافة الى صعوبة الحجز، ما أثار ردود فعل سلبية على صعيد الرأي العام.

وفي رسالته لمدير عام هيئة المعابر والحدود، السيد نظمي مهنا؛ استوضح أمان بدوره عن الإجراءات المستجدة، معتبراً إياها "غير مبررة"، سيما في ظل عدم نشر أي جهة -سواء الجانب الأردني أو الفلسطيني- الجدوى من اعتمادها.

وتساءل الائتلاف في رسالته عما إذا كانت إجراءات بوابة التسجيل والفحص، وما تركته من تكاليف مضاعفة على المواطن الفلسطيني، قد تمت بالتنسيق مع إدارة المعابر والحدود، كما تساءل عن دوافع الجانب الأردني في اعتماد المنصة الالكترونية والتي يتكبد المواطن الفلسطيني جراء اعتمادها مبلغاً ليس بالزهيد، بالإضافة الى إجراء الفحص من قبل الجانب الأردني، والذي يسبقه إجراء فحص من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، علاوة على صعوبة التسجيل في المنصة حسبما ورد في ملاحظات بعض المواطنين، ناهيك عن التكاليف الأصلية التي يتكبدها المواطن الفلسطيني، والتي تشمل ضرائب ورسوم وتكاليف نقل ومواصلات تذهب الى السلطة الفلسطينية والاحتلال والجانب الأردني.

ودعا ائتلاف أمان في رسالته هيئة المعابر والحدود ووزارة الخارجية الفلسطينية الى التنسيق فيما بينهما، وممارسة دور ضاغط نحو تسهيل اجراءات وتكاليف السفر، سيما في ظل الظروف الراهنة وتبعات جائحة كورونا التي تركت اثاراً اقتصادية جسيمة على المواطنين، كما وأكد الائتلاف على أهمية الشفافية والانفتاح مع المواطنين حول دوافع ومبررات أية اجراءات قد تمسهم.

#ائتلاف أمان #سفر المواطنين #الاردن #الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: هذا هو المطلوب لبدء عملية مُفاجئة في غزة

3 شهداء بينهم ضابطان بالإستخبارات العسكرية وإصابة حرجة في جنين (صور وفيديو)

إعلام عبري: إسرائيل تبعث رسالة الى مصر حول إدخال مواد البناء إلى غزة

صحيفة تكشف سبب تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

ضابط اسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بجانب "إسرائيل" هو أمر مضحك!

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

الفصائل تعلق على اشتباكات جنين واستشهاد 3 بينهم ضابطان في الاستخبارات

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام توجه رسالة تحذير لقادة الاحتلال ومستوطنيه.. إليك تفاصيلها

78

إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة: عملية جنين استهدفت مجموعة للجهاد نفذت عمليات إطلاق نار

غانتس

وزير الجيش الاسرائيلي يلوح بشن عملية عسكرية اخرى على غزة.. لهذا الهدف

حكومة اشتيه

وفد وزاري يتوجه إلى القاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار قطاع غزة

ابراهيم حامد

"الشبح"...فلسطيني حول "الشاباك" الإسرائيلي إلى أضحوكة على مدار عقد (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية