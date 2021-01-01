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وفد وزاري يتوجه إلى القاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار قطاع غزة

الخميس 10 يونيو 2021 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد وزاري يتوجه إلى القاهرة خلال يومين لبحث إعادة إعمار قطاع غزة



رام الله /سما/

يتوجه إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين وفد وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد ابو عمرو، يضم وزراء: الاقتصاد خالد العسيلي، والاشغال العامة والإسكان المهندس محمد زيارة، والزراعة رياض العطاري، والحكم المحلي مجدي الصالح، والمستشار في مكتب رئيس الوزراء الدكتور اصطيفان سلامة.

وسيناقش الوفد، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم الخميس، مع المسؤولين المصريين موضوع إعادة إعمار قطاع غزة، وآليات التنسيق والاستفادة من الدروس والعبر في التجارب السابقة، وكذلك الآليات الدولية لإعادة الإعمار واستبدال الآلية السابقة التي كانت قد اقرت من قبل الأمم المتحدة وإسرائيل.

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