غزة: الدائرة الرياضية تختتم سباق (الانتصار سيف القدس )

غزة /سما/

اختتمت الدائرة الرياضية المركزية سباق "الانتصار - سيف القدس" دعماً لصمود أهل مدينة القدس المحتلة، وحي الشيخ جراح، وانتصار المقاومة بغزة, برعاية الدائرة الرياضية.

وشارك في السباق الرياضي الذي أقيم صباح يوم الخميس من أمام برج الجلاء المدمر أكثر من ٥٠٠ متسابق لمسافة 5 كم وانتهى في استراحة الهدى بالقرب من منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة. .

وحضر السباق ضيف الاحتفال المركزي الدكتور فتحي حماد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشير أبو النجا رئيس الدائرة الرياضية المركزية ورؤساء اللجان الرياضية والحركية والعديد من ممثلي الأندية والمؤسسات الرياضية العاملة في غزة.

وقال القيادي حماد في كلمته الرئيسية امام المتسابقين ان المقاومة اليوم أصبحت أمل الأمة في التحرير وطرد الاحتلال، والشعوب العربية والإسلامية لا زالت حية وتواجده امام جيل الشباب هو فخر واعتزاز لكل شخص فلسطيني.

وأوضح د.حماد إن المقاومة استطاعت فرض معادلات اشتباك جديدة وكسر هيبة الاحتلال، مضيفا أن من أعظم تجليات معركة "سيف القدس" وحدة الموقف الفلسطيني السياسي والعسكري تحت مظلة المقاومة.

من جانبه قدم د.اياد الغلاييني رئيس اللجنة المشرفة على السباق شكره وتقديره للجنة المنظمة والحكام والشرطة والاسعاف والإعلاميين على دورهم الهام والمحوري في كتابه سطور نجاح السباق الرياضي المتميز الذي جاء وفاءاً لمدينة بيت المقدس واحتفالاً بدور المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس .

وحصل أصحاب المراكز الـ 15 الأولى على جوائز مالية تقديرية، حيث حصل صاحب المركز الأول على 150 شيكل وكأس البطولة الذهبي، وحصل صاحب المركز الثاني 100 شيكل وكأس الوصيف الفضي، والمركز الثالث 70 شيكل وكأس برونزي، ومن المركز الرابع حتى الخامس عشر درع وبدلة رياضية، وتم تقديم درع للمقاومة في الحفل الختامي للبطولة للقائد فتحي حماد .

وجاءت نتائج السباق على النحو التالي ::

المركز الأول : محمود دغمش – الأول – نادي المجمع الإسلامي – منطقة جنوب غزة

المركز الثاني : خليل العبيد –نادي المجمع الإسلامي – منطقة غرب غزة – الرمال الشمالي

المركز الثالث : رمزي أبو عودة – نادي بيت حانون الأهلي – شمال غزة

المركز الرابع : علاء حمادة –نادي شباب الزيتون – منطقة جنوب غزة

المركز الخامس : خليل المصري –نادي بيت حانون الأهلي –شمال غزة

المركز السادس : محمد النجار –نادي شباب جباليا – شمال غزة

المركز السابع : حذيفة علي – نادي شباب جاليا – شمال غزة

المركز الثامن : محمد السواركة – نادي المجمع الإسلامي –منطقة غرب غزة – الرمال الشمالي

المركز التاسع : محمد جحا –نادي التفاح الرياضي – شرق غزة

المركز العاشر : سعد شنيورة – نادي الزيتون – شرق غزة

المركز الحادي عشر : سلامة القرم –نادي الوفاق – شرق غزة

المركز الثاني عشر : إبراهيم النتيل – نادي شباب المغازي – الوسطى

المركز الثالث عشر : معاذ أبو زيد – نادي الرضوان – غرب غزة

المركز الرابع عشر : حمادة شملخ – بيت لاهيا – شمال غزة

المركز الخامس عشر : كرم الأستاذ – نادي التفاح – شرق غزة