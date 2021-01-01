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اشتباكات بالأيدي مع قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك

الخميس 10 يونيو 2021 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات بالأيدي مع قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك



القدس المحتلة /سما/

اندلعت اشتباكات بالأيدي بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بعد اقتحام أفراد "القوات الخاصة" و"حرس الحدود" صحن قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية إن الشبان تصدوا لقوات الاحتلال وهتفوا بالتكبيرات قبل قيام الجنود باعتقال عدد منهم، عرف من بينهم بشار إياد الشويكي.

وتأتي هذه الاستفزازات بعد إلغاء قوات الاحتلال "مسيرة الأعلام" التي كانت مقررة اليوم، حيث أطلق شبان مقدسيون دعوات للتواجد في محيط باب العامود للتصدي لمحاولات عضو الكنيست الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن جبير برفقة عدد من المستوطنين لاقتحام محيط باب العامود ورفع أعلام الاحتلال.

#القدس #مواجهات #قوات الاحتلال

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