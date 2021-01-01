العالول: كلنا فخر بحالة الاشتباك اليومي والتحية لشهداء المؤسسة الأمنية

رام الله /سما/

أبرق نائب القائد العام لحركة فتح محمود العالول، تحية فخر وإجلال وإكبار لشهداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية الذين ارتقوا فجر اليوم شهداء في محافظة جنين خلال الاشتباك البطولي مع القوات الاسرائيلية التي حاولت تنفيذ عملية عسكرية في المحافظة.

وذكر العالول في بيان صحفي: "نحيي هذه الدماء الزكية التي خضبت ثرى جنين المقاومة والفداء والبطولة، دم الشهداء أدهم عليوي، وتيسير عيسة، وجميل العاروي، أبناء الإستخبارات العسكرية، واللمؤسسة الأمنية الفلسطينية، الذي لبوا نداء الواجب، وتصدوا لقوات الاحتلال حفاظا على أبناء شعبنا، وأرضنا، وكرامتنا جميعا".

وقال إن هذه العقيدة النضالية التي تربى عليها أبناء المؤسسة العسكرية الفلسطينية هي امتداد لثقافة الفدائيين في عيلبون، والكرامة ومعارك بيروت، والانتفاضة الأولى، وانتفاضة الأقصى، وهي ذاتها العقيدة التي يتمسك بها أبناء أجهزتنا السيادية، فدم الأبطال الثلاثة اليوم يعانق دم عبد المطلب الدنبك الذي تخضب في معركة الكرامة، وسعد صايل، ودلال المغربي وأبو جندل في مخيم جنين، وكل شهداء الثورة الفلسطينية، من أجل حرية الوطن، وتطهير أرضنا من الاحتلال وقطعان مستوطنيه".

وتابع: "كلنا فخر بحالة الاشتباك اليومي، والمقاومة المتصاعدة لشعبنا، سواء ما تقوم به المؤسسة العسكرية والأمنية والشرطية من حماية سياج الوطن، وتوفير الأمن للمواطنين، أو من خلال البطولات التي يسطرها شعبنا في الشيخ جراح وسلوان وبطن الهوا، وجبل اصبيح، وجبل العرمة، وبيت دجن، والداخل المحتل الذي يتعرض ابنائه اليوم لهجمة عنصرية شرسة، من قبل حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل، وكل ساحات المواجهة المفتوحة مع الاحتلال.".

وأردف: "طالما كان هناك احتلال، فالمقاومة هي حق وواجب، وطالما كان هناك اجتياح لبلداتنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا، فمن حقنا أن ندافع عن أبناء شعبنا، وعن مقدساتنا المسيحية والاسلامية، وإن لم يقم العالم بما عليه لوقف جرائم الاحتلال اليومية، فمن حقنا أن نواجهه ونصعد من مقاومتنا له في كل الساحات".

ووجه رسالة إلى أمهات الشهداء الثلاثة وآبائهم، ولأسرهم جميعا، قائلا: "من حقكم اليوم أن تفخروا بابنائكم وهم يلبون نداء فلسطين، بكم وبتضحايت ابنائكم نفخر ونطاول بشموخنا رؤؤس الجبال".

وأكمل العالول: "طوبى لكم وأنتم اليوم تدفعون ثمن حرية الوطن بالدم التضحية، أنتم شركاء النصر وصناعه، وموعدنا جميعا مع شهدائنا في ساحات القدس المحررة بإذن الله".