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جمال الطويل يخوض إضرابًا عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقال ابنته

الخميس 10 يونيو 2021 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمال الطويل يخوض إضرابًا عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقال ابنته



رام الله /سما/

بدأ الأسير القيادي في حركة حماس جمال الطويل من مدينة رام الله، الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاستمرار الاحتلال باعتقال ابنته منذ عدة أشهر.

وقالت مصادر محلية، إن الشيخ جمال مضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ سبعة أيام، رفضاً لاستمرار اعتقال ابنته الصحفية بشرى.

واعتقل الاحتلال الطويل بتاريخ الثاني من حزيران/يونيو، عقب اقتحام قوات خاصة منزله وتفتيشه، وجرى نقله لاحقاً إلى سجن (عوفر)، ويوم الاثنين الماضي أصدرت محكمة (عوفر) العسكرية الإسرائيلية، قراراً بتحويله، إلى الاعتقال الإداري، لمدة ستة أشهر.

أما ابنته بشرى فاعتقلت بتاريخ 9/11/2020 أثناء مرورها عن حاجز عسكري، وحولتها سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، لمدة 4 أشهر.

وقبل انتهاء الأمر الأول، قامت سلطات الاحتلال بتاريخ 7/3/2021 بتجديد أمر الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر أخرى قابلة للتجديد لأجلٍ غير مسمى، وجاء اعتقال بشرى الحالي بعد 6 أيام فقط من الإفراج عن والدها من سجون الاحتلال، لتُحرم العائلة من أن تجتمع دون تنغيص الاحتلال.

#جمال الطويل #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية #الاعتقال الاداري

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