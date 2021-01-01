  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتائب الأقصى تزف شهداء الأجهزة الأمنية وتُبارك عملية الاشتباك في جنين

الخميس 10 يونيو 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب الأقصى تزف شهداء الأجهزة الأمنية وتُبارك عملية الاشتباك في جنين



غزة /سما/

زفت كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد القائد نضال العامودي، الذراع العسكري لحركة فتح، شهداء الفتح والأجهزة الأمنية ومدينة جنين، الذين واجهوا العدو ومنعوا وحداته من تنفيذ مخططاتها.

وقالت الكتائب في بيان صحفي: "تتوجه الكتائب بالتحية لأبناء الأجهزة الأمنية وتشد على أياديهم، وتدعوهم لاستمرار توجيه بنادقهم إلى صدور العدو وقطعان مستوطنيه، وحماية أبناء شعبنا الفلسطيني المناضل المرابط من مخططات العدو وجرائمه المتواصلة".

وتابعت أنّ الأجهزة الأمنية كانت وستبقى على مدار سنوات النضال الفلسطيني، الدرع الحامي لظهور المقاتلين في عديد من المعارك بالضفة وغزة، وهي مُطالبة الآن باستمرار دورها النضالي بصد هجمات المستوطنين والعدو مهما كلف ذلك من ثمن.

ودعت كتائب الأقصى أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الانخراط مع وحداتها في صد العدوان الصهيوني المستمر بحق شعبنا، والالتحام المباشر مع جنود العدو أينما وجد.

#كتائب شهداء الأقصى #جنين

الأكثر قراءة اليوم

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: هذا هو المطلوب لبدء عملية مُفاجئة في غزة

3 شهداء بينهم ضابطان بالإستخبارات العسكرية وإصابة حرجة في جنين (صور وفيديو)

إعلام عبري: إسرائيل تبعث رسالة الى مصر حول إدخال مواد البناء إلى غزة

صحيفة تكشف سبب تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

ضابط اسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بجانب "إسرائيل" هو أمر مضحك!

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

الفصائل تعلق على اشتباكات جنين واستشهاد 3 بينهم ضابطان في الاستخبارات

الأخبار الرئيسية

ابراهيم حامد

"الشبح".. شاهد: تعرف على فلسطيني حول "الشاباك" الإسرائيلي إلى أضحوكة على مدار عقد

إعلام إسرائيلي يتحدث عن التحدي الأمني الأهم أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة

سلاح الجو

تأكيدًا لرواية "القسام".. قائد سلاح الجو الإسرائيلي: قواعدنا كانت تحت تهديد صواريخ حماس

20210610065333

يديعوت تكشف تفاصيل ما جرى في جنين وجيش الاحتلال يفتح تحقيقا في الحادث

وزيرة الصحة: تسجيل حالتي وفاة و228 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة و غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية