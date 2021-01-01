الإعلام: ندعم حملات تعزيز الرواية الفلسطينية ومناهضة الاحتلال

غزة /سما/

أكد مدير عام الإنتاج الإعلامي في وزارة الإعلام بغزة إسماعيل الثوابتة، الخميس، على دعم وزارته للحملات الإعلامية التضامنية مع شعبنا والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وبين "الثوابتة" في حديثه عبر إذاعة صوت الأقصى، أن وزارة الإعلام تدعم بكل قوة تلك الحملات الإعلامية على غرار دعمها لحملة #احذف_عدوك التي تهدف لوقف التفاعل على حسابات الاحتلال الناطقة باللغة العربية.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت كذلك حملة #ليسوا_أرقاماً، والتي عملت على تعزيز وتصدير الرواية الفلسطينية الصادقة وفضح رواية الاحتلال الكاذبة.

ودعا جميع الإعلاميين والصحفيين والنشطاء إلى إلغاء الصداقة أو الإعجاب بصفحات الاحتلال وخاصة تلك الصفحات الناطقة باللغة العربية التي تبث السموم والأكاذيب تجاه الرأي العام.

وقال: "إن التفاعل السلبي والإيجابي كلاهما يعزز من تلك الصفحات ويساعد على انتشارها بشكل كبير، لذلك مسألة الإلغاء مهمة جدا في قطع الطريق على رواية الاحتلال".

وأضاف "مقاومة الاحتلال في وسائل الإعلام المختلفة أصبحت من أقوى وسائل المواجهة والتصدي على اعتبار أن الإعلام بات في ظل التطور التكنولوجي سلاحاً قوياً وفعالاً وأضحى يُغيّر الكثير من الثقافات والرُّؤى لكثير من الدول والشعوب، بل ويقلب الرأي العام رأساً على عقب، ويعمل على تصحيح المفاهيم والمصطلحات، وهذه مسألة مهمة جداً".

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني في كل مكان وخاصة الإعلاميين منه؛ كان لهم دوراً كبيراً وبارزاً في فضح جرائم الاحتلال ونسف روايته التي يروّج لها، حيث أن الكلمة والصورة الفلسطينية مسحت رواية الاحتلال وظهر كذبه أمام العالم بشكل واضح وانكشفت مخططاته.