قناة إسرائيلية: غانتس سيوافق على تجديد البناء الاستيطاني في الحرم الإبراهيمي

القدس المحتلة /سما/

ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الخميس، أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس والذي سيبقى في منصبه خلال الحكومة الجديدة، سيوافق في غضون الأسبوعين المقبلين على منح رخصة تجديد البناء الاستيطاني ومنها المصعد الخاص بالمستوطنين للوصول للحرم الإبراهيمي.

وبحسب القناة، فإنها حصلت على تأكيدات من مساعد وزير الجيش لشؤون الاستيطان بأنه يتوقع خلال الأسبوعين المقبلين إصدار رخصة البناء بعد تجميدها منذ نحو شهر، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ لجنة الأمن والخارجية في الكنيست بذلك.

وكانت محكمة إسرائيلية رفضت استئنافًا تقدمت به بلدية الخليل الفلسطينية لمنع أعمال البناء والتجديد والترميم في المنطقة الخاصة بالمستوطنين من الحرم.