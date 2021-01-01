درعي ينتقد نتنياهو لتفكيكه الحكومة الحالية

القدس المحتلة /سما/

انتقد أرييه درعي زعيم حزب شاس ووزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، اليوم الخميس، رئيس وزراء الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تفكيكه لها.

وقال درعي في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن تفكيك الحكومة الحالية كان خطأً كبيرًا، مشيرًا إلى أنه أخطأ (أي درعي نفسه) حين لم يقاتل معه (نتنياهو) من أجل إبقاء هذه الحكومة التي وصفها بأنها حكومة وحدة كبيرة.

وتعهد درعي الذي سيكون في المعارضة بعد أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها يوم الأحد المقبل كما هو مفترض، بأن يتم العمل على إسقاطها بسرعة كبيرة وبطرق ديمقراطية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه سيسهل عملية تسليم الحكومة الحالية، للوزراء الجدد بطريقة منظمة.