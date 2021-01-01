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شرطة غزة تقبض على هارب منذ 3 سنوات

الخميس 10 يونيو 2021 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة غزة تقبض على هارب منذ 3 سنوات



غزة /سما/

 أعلنت مباحث دير البلح في شرطة المحافظة الوسطى لقطاع غزة، القبض على مطلوب هارب من العدالة منذ 3 سنوات، وصادر بحقه مذكرات اعتقال لقيامه بأعمال نصب واحتيال بنحو 300 ألف دولار.

وقال معاوية بشير رئيس قسم مباحث دير البلح، إنه وخلال عمليات البحث والتحري المستمرة وردت معلومات بأن المطلوب “ن. ص” البالغ من العمر 36 عامًا، يتواجد بشكل مستمر في إحدى المناطق بمحافظة غزة، وعليه تم استنفار قوة المباحث والتنسيق مع مباحث العباس لإكمال الإجراءات القانونية.

وأشار بشير إلى أنه تم التوجه للمنطقة المذكورة، وعمل كمين محكم، استمر لأكثر من خمس ساعات، وانتهى في تمام الساعة الرابعة فجرًا بإلقاء القبض على المطلوب.

وأوضح بشير أنه تم تدوين أقوال المطلوب، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

#مباحث دير البلح #القبض على مطلوب #قطاع غزة

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