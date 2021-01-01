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حملة “أغيثوا غزة” تجمع زيت الزيتون في بيت فوريك للمتضررين من العدوان الاخير

الخميس 10 يونيو 2021 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة “أغيثوا غزة” تجمع زيت الزيتون في بيت فوريك للمتضررين من العدوان الاخير



نابلس /سما/

تواصل جمعية الإغاثة الزراعية في محافظة نابلس بالتعاون مع مؤسسات وفعاليات بلدة بيت فوريك شرق نابلس حملة “اغيثوا غزة 3″، والتي تتضمن جمع زيت الزيتون لصالح الاسر المتضررة في قطاع غزة بعد العدوان الأخير عليها.

وقال ضرار أبو عمر، مدير مكتب نابلس في الإغاثة الزراعية، أن الحملة انطلقت قبل أسبوعين بالتعاون مع مؤسسات بيت فوريك وعلى رأسها بلدية بيت فوريك، وبمشاركة كل مؤسسات البلدة، في خطوة مميزة للعمل المشترك لانجاح الفكرة.

وأشار إلى ان الحملة نفذت أيضا في 6 مناطق بمحافظة نابلس إلى جانب بيت فوريك، وهي: عقربا، وبيتا، وعصيرة الشمالية، ودوما، وجوريش.

من جانبه، اكد أسد الكردي منسق الحملة ببيت فوريك أن التجاوب كان كبيرا من الأهالي الذين سارعوا لتقديم الزيت لمنسقي الحملة، والتي ستستمر لعدة أيام تمهيدا لارسالها الى قطاع غزة بعد اختتام الحملة الواسعة في الضفة.

وأشاد رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد بالتعاون المشترك بين الإغاثة وفعاليات ومؤسسات بيت البلدة والتي اثمر في إنجاح الحملة، وهو يثبت عمق التلاحم بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.
من جانبه، أشاد عضو المجلس البلدي الشيخ عوض حنني بهذه الحملة التي قال أنها تعزز العلاقة الوحدوية بين أبناء الشعب الواحد، خاصة بعدما قدم أهالي غزة دماءهم على مذبح الحرية.

#جمعية الإغاثة الزراعية #نابلس #حملة اغيثوا غزة #العدوان الإسرائيلي #غزة

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