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نابلس تشيع جثمان الشهيد عليوي

الخميس 10 يونيو 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس تشيع جثمان الشهيد عليوي



نابلس /سما/

شارك الاف المواطنين في نابلس قبل ظهر اليوم الخميس، بتشيع جثمان الشهيد الملازم اول أدهم ياسر توفيق عليوي 23 عاما وهو ضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية.

وانطلقت الجنازة من قوات الامن الفلسطيني بجنازة عسكرية مهيبة من امام مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس الى مسقط راسه في قرية زواتا غرب نابلس.

وارتقى الشهيد عليوي فجر اليوم خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الخاصة الإسرائيلية في مقر جهاز الاستخبارات في محافظة جنين بشمال الضفة.
ووصل جثمان الشهيد الى قرية زواتا محمولا على الاكتاف بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في محافظة نابلس وقادة الاجهزة الامنية ومدراء المؤسسات وقادة فصائل العمل الوطني في المحافظة حيث وصل الجثمان الى منزله وألقت عائلته نظرة الوداع الاخير ليوارى الثري في مقبرة القرية .

وانطلق الاف المواطنين في قرية زواتا بجنازة الشهيد عليوي التي جابت عدد من شوارع القرية وصولا الى المقبرة رافعين الاعلام الفلسطينية ومرددين الهتافات الوطنية كما هتف المشاركين بالاهازيج الوطنية ومطالبين بالوحدة الوطنية .

والقيت عدد من الكلمات التابينه الوطنية في مقبرة القرية حيث مجدت الشهيد والشهداء ووذكرت تفاصيل المعركة التي جرت فجر اليوم مع قوات الامن الفلسطيني وقوات الاحتلال الاسرائيلي بينها القوات الخاصة الاسرائيلية بالقرب من مقر جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين والتي اسفرت عن استشهاد ظابطين من جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية واحد المطلوبين لقوات الاحتلال الاسرائيلي من سرايا القدس.

#نابلس #تشييع جثمان #جهاز الاستخبارات العسكرية

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