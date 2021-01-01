  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اللجنة اليهودية الأمريكية تفتتح مكتبًا لها في أبو ظبي

الخميس 10 يونيو 2021 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة اليهودية الأمريكية تفتتح مكتبًا لها في أبو ظبي



القدس المحتلة /سما/

أعلنت اللجنة اليهودية الامريكية قبل يومين أنها فتحت أول مكتب لها في المنطقة العربية في أبو ظبي في الامارات، وعينت اللجنة مارك سيفيرز، سفير الولايات المتحدة السابق في عمان، مديرًا لمكتب اللجنة الجديد.
 
وهذا هو المكتب الـ13 للجنة في أنحاء العالم والأول في دولة عربية، من جانبه اعتبر ديفيد هاريس، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الامريكية في بيان صادر عنه، أن افتتاح المكتب في الامارات "حدثًا تاريخيًا" سيساهم "بالتوسع في بناء الجسور في المنطقة العربية وانشاء شبكة أوسع من العلاقات الجديدة التي أتاحتها اتفاقيات ابراهيم". 
 
ورحب وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بافتتاح المكتب في بلاده، وقال أمام المنتدى العالمي السنوي للجنة عبر الفيديو قبل يومين "نحن سعداء للغاية لوجودكم". وأضاف "وجودكم في الإمارات... جزء من تغيير المفاهيم". 
 
وأكد الوزير الاماراتي ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني على أن الاتفاقيات الموقعة أيضًا مع السودان والمغرب تهدف الى إحلال السلام الدائم في المنطقة والرخاء عبر التعاون في مجالات مثل التكنلوجيا والصحة. 
 
وأضاف ال نهيان أن "علينا أن نكون متسامحين حتى نحقق الازدهار... في جوار ينطوي على تحديات".لافتًا إلى أن المساعي العالمية "لمواجهة التشدد والأفكار المتطرفة لم تكن مناسبة". 
 
وفي تعليقه على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قال الشيخ عبد الله إن إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيتطلب تفكيرًا "استراتيجيا" من الجانبين. 
 
ووقعت الامارات اتفاق التطبيع مع إسرائيل والبحرين في إطار اتفاقيات إبراهيم في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 15 سبتمبر الماضي، وبعد التوقيع قامت أبو ظبي بتوقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة إسرائيلية وإماراتية.

#اللجنة اليهودية الامريكية #الامارات

الأكثر قراءة اليوم

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: هذا هو المطلوب لبدء عملية مُفاجئة في غزة

3 شهداء بينهم ضابطان بالإستخبارات العسكرية وإصابة حرجة في جنين (صور وفيديو)

صحيفة تكشف سبب تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

ضابط اسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بجانب "إسرائيل" هو أمر مضحك!

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

معهد "أمني" يقارن بين خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في حربي 2014 و2021.. كيف أثرت كثافة الصواريخ؟

الفصائل تعلق على اشتباكات جنين واستشهاد 3 بينهم ضابطان في الاستخبارات

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي يتحدث عن التحدي الأمني الأهم أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة

سلاح الجو

تأكيدًا لرواية "القسام".. قائد سلاح الجو الإسرائيلي: قواعدنا كانت تحت تهديد صواريخ حماس

20210610065333

يديعوت تكشف تفاصيل ما جرى في جنين وجيش الاحتلال يفتح تحقيقا في الحادث

وزيرة الصحة: تسجيل حالتي وفاة و228 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة و غزة

إعلام عبري: إسرائيل تبعث رسالة الى مصر حول إدخال مواد البناء إلى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية