اللجنة اليهودية الأمريكية تفتتح مكتبًا لها في أبو ظبي

القدس المحتلة /سما/

أعلنت اللجنة اليهودية الامريكية قبل يومين أنها فتحت أول مكتب لها في المنطقة العربية في أبو ظبي في الامارات، وعينت اللجنة مارك سيفيرز، سفير الولايات المتحدة السابق في عمان، مديرًا لمكتب اللجنة الجديد.



وهذا هو المكتب الـ13 للجنة في أنحاء العالم والأول في دولة عربية، من جانبه اعتبر ديفيد هاريس، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الامريكية في بيان صادر عنه، أن افتتاح المكتب في الامارات "حدثًا تاريخيًا" سيساهم "بالتوسع في بناء الجسور في المنطقة العربية وانشاء شبكة أوسع من العلاقات الجديدة التي أتاحتها اتفاقيات ابراهيم".



ورحب وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بافتتاح المكتب في بلاده، وقال أمام المنتدى العالمي السنوي للجنة عبر الفيديو قبل يومين "نحن سعداء للغاية لوجودكم". وأضاف "وجودكم في الإمارات... جزء من تغيير المفاهيم".



وأكد الوزير الاماراتي ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني على أن الاتفاقيات الموقعة أيضًا مع السودان والمغرب تهدف الى إحلال السلام الدائم في المنطقة والرخاء عبر التعاون في مجالات مثل التكنلوجيا والصحة.



وأضاف ال نهيان أن "علينا أن نكون متسامحين حتى نحقق الازدهار... في جوار ينطوي على تحديات".لافتًا إلى أن المساعي العالمية "لمواجهة التشدد والأفكار المتطرفة لم تكن مناسبة".



وفي تعليقه على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قال الشيخ عبد الله إن إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيتطلب تفكيرًا "استراتيجيا" من الجانبين.



ووقعت الامارات اتفاق التطبيع مع إسرائيل والبحرين في إطار اتفاقيات إبراهيم في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 15 سبتمبر الماضي، وبعد التوقيع قامت أبو ظبي بتوقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات ومؤسسات حكومية وخاصة إسرائيلية وإماراتية.