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رؤوفين ريفلين يهدد "حزب الله" من أمام البرلمان الروماني

الخميس 10 يونيو 2021 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رؤوفين ريفلين يهدد "حزب الله" من أمام البرلمان الروماني



القدس المحتلة /سما/

 أكد الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، أنه إسرائيل لن تقبل تلقي التهديدات من "حزب الله".

وأضاف ريفلين، أمام البرلمان الروماني في بوخارست، اليوم الخميس، أن الحزب اللبناني يحاول الحاق الضرر بنا، ولن نتقبل هذا، وقادرون على حماية أنفسنا، ويجب علينا تعزيز خطوات تزيد من الثقة والتعاون في المنطقة.

فيما شكر رئيس حكومة رومانيا، فلورين كيتسو، على اختيار ريفلين زيارة رومانيا في آخر فترة من ولايته، وأضاف أنه سعيد باستجابة مجتمع قطاع الأعمال الإسرائيليين للدعوة، ودعا رجال أعمال وشركات الانضمام والمشاركة بتحقيق الفرص. 

#رؤوفين ريفلين #حزب الله #اسرائيل #لبنان #البرلمان الروماني

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