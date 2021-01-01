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تأكيدًا لرواية "القسام".. قائد سلاح الجو الإسرائيلي: قواعدنا كانت تحت تهديد صواريخ حماس

الخميس 10 يونيو 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأكيدًا لرواية "القسام".. قائد سلاح الجو الإسرائيلي: قواعدنا كانت تحت تهديد صواريخ حماس



القدس المحتلة /سما/ عكا

كشف سلاح الجو الإسرائيلي، بأن حركة حماس حاولت إسقاط طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ أرض جو محمولًا على الكتف خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي استمرت 11 يومًا.
 
وخلال فيلمٍ عن سلاح الجو الإسرائيلي بثته القناة 12 العبرية الليلة الماضية، كشف قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين بأنه مساء يوم 18 مايو/ أيار 2021، أُطلق صاروخ أرض جو محمولًا على الكتف باتجاه طائرةٍ حربية كانت تُحلق فوق قطاع غزة.
 
وأضاف نوركين أن مطارات عسكرية إسرائيلية كانت مُهددة بصواريخ حركة حماس خلال الحرب الأخيرة.
 
وتأتي تصريحات قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، تأكيدًا لرواية كتائب القسام -الجناح المسلح لحركة حماس- التي كانت قد أصدرت بيانًا خلال الحرب الأخيرة، قالت فيه إنها استهدفت قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي بصواريخها، وذكرت أسماء هذه القواعد، وهي: تل نوف، حتسور، حتسيريم، نيفاتيم، بالماخيم، ورامون.

#سلاح الجو الإسرائيلي #الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي #مطارات عسكرية #اسرائيل #المقاومة الفلسطينية #كتائب القسام

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