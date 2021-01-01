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وزيرة الصحة تعلن عودة العمل في المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين في بيت لحم كالمعتاد

الخميس 10 يونيو 2021 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عودة العمل بالمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين في بيت لحم كالمعتاد ابتداء من صباح الأحد المقبل، وذلك بعد شفاء جميع حالات "كورونا" التي كانت تعالج داخله.

وأضافت الكيلة في بيان لها، اليوم الخميس، ان طواقم الوزارة ستبدأ بتعقيم المركز من اليوم، ليكون جاهزاً لاستقبال المرضى.

وتابعت ان هذا القرار يأتي بعد الانخفاض الملحوظ في المنحنى الوبائي في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى عودة مستشفى هوغو تشافيز لطبابة وجراحة العيون الأسبوع الماضي، وعودة كافة الخدمات الطبية والصحية في كافة مستشفيات وزارة الصحة (العيادات الخارجية، العمليات المبرمجة وغيرها).

#وزيرة الصحة #المدمنين

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