وزير المالية: منحة طارئة من الصين بقيمة مليون دولار لشراء طعومات ضد كورونا

رام الله / سما /

وقّع وزير المالية شكري بشارة، اليوم الخميس، مع السفير الصيني لدى فلسطين قواه وي، منحة طارئة بقيمة مليون دولار أميركي، لشراء طعومات ضد فيروس "كورونا".

وقال بشارة خلال توقيع الاتفاقية، في مقر وزارة المالية، بمدينة رام الله، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إن هذا المبلغ تم تحويله إلى حساب الخزينة، حيث يأتي ونحن في أمس الحاجة له، ووقعه المادي والمعنوي كبير جدا.

وأوضح، أنه سيتم تعزيز هذا المبلغ في الحساب الاحتياطي الذي أنشأناه منذ بداية جائحة كورونا، وخصوصا لشراء الطعومات من المصادر التي تحددها وزارة الصحة، ومن المتوقع أن يؤمن هذا المبلغ حوالي 100,000 جرعة إضافية من الطعومات للضفة الغربية وقطاع غزة.

وبين، أنه من خلال هذا الحساب الاحتياطي تسعى فلسطين أن تؤمن كافة الموارد المالية لمواجهة كورونا، والتصدي لأي نقص مالي لهذا الغرض.

كما شكر الرئاسة التي تتابع وتدعم وزارة المالية لحشد الدعم لوزارة الصحة لتأمين الطعومات والتجهيزات الطبية.

بدوره، استعرض السفير الصيني دور بلاده في الوقوف إلى جانب فلسطين في قرار وقف إطلاق النار خلال العدوان الإسرائيلي الأخيرـ

وبهذا الخصوص، قال، "إن مساعي وجهود الحكومة الصينية بمشاركة الدول الأعضاء تكلّلت بالنجاح إلى حد ما للجم العدوان على قطاع غزة، ولإيصال رسالة إلى العالم بأن المجتمع الدولي يعارض محاولات وتصرفات إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي والمرجعية الدولية".

بدوره، أشاد الخالدي بوقوف الصين إلى جانب شعبنا منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية، واستمرار وقوفها خاصة في مجلس الأمن، والنقاش الهام والمفيد للضغط على إسرائيل، لوقف اعتداءاتها على شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن هذا المبلغ سيستخدم بالتعاون مع وزارة الصحة لمساعدة أبناء شعبنا في محافظات الضفة وقطاع غزة.