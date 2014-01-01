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معروف: قرار إلزامي بتطعيم كافة الموظفين الحكوميين بغزة .. وهذه آلية تلقيه

الخميس 10 يونيو 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: قرار إلزامي بتطعيم كافة الموظفين الحكوميين بغزة .. وهذه آلية تلقيه



غزة / سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، أن الجهات الحكومية في القطاع اتخذت قرارًا بإلزام الموظفين الحكوميين بضرورة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بدأ فعلياً بمرحلة أولى خلال الأسبوع الجاري بالوزارات الثلاثة الكبرى (الداخلية والصحة والتعليم) التي تضم العدد الأكبر من الموظفين.

وأوضح معروف في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية أن من تم تطعيمهم خلال الأيام القليلة الماضية منذ دخول القرار حيز التنفيذ تجاوز أكثر من 2000 شخص من العاملين بوزارتي التعليم والصحة، مشددًا على أن العملية تسير وفق جدولة تقوم عليها وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات الأخرى.

وتابع "بعد الانتهاء من عملية تطعيم الموظفين في الوزارات الثلاثة الكبرى، ستنتقل عملية التطعيم إلى مختلف المؤسسات الحكومية الأخرى لتعزيز المناعة المجتمعية".

وأشار إلى أن عملية تطعيم الموظفين تتم داخل مقار المؤسسات الحكومية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على سير العمل الحكومي، من خلال التنسيق مع طواقم وزارة الصحة.

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