وزيرة الصحة: تسجيل حالتي وفاة و228 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة و غزة

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن حالتي وفاة بغزة، و228 إصابة جديدة بفايروس كورونا بالضفة وغزة، بعد فحص 2409 عينة.

وقالت وزارة الصحة إن 267 مريضًا تعافوا من الإصابة بالفايروس. وأن المرضى في العناية المكثفة 16، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 3، والمرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا 28.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الصحة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “طوباس 11، نابلس 15، جنين 5، طولكرم 2، سلفيت 1، رام الله والبيرة 6، الخليل 2، قطاع غزة 186”.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 404,142 بينهم 245,329 تلقوا الجرعتين من اللقاح.