إليك 4 أسرار لم تكن تعرفها في واتساب

وكالات / سما /

يعتمد الكثيرون حول العالم على منصة واتساب في التواصل الاجتماعي السريع، وهذا لأنها أسهل المنصات استخداماً ولأن الجميع يمتلك حساب عليها ويستخدمها دائماً.

وكذلك تعتمد الكثير من الأعمال على التواصل عبر واتساب سواءً كان هذا التواصل بين زملاء العمل أو مع العملاء، وهذا ما يعمل على زيادة جماهيرية المنصة وزيادة مستخدميها حول العالم.

وعلى الرغم من كون الكثيرين يستخدمونها بشكل مستمر إلا أن واتساب تمتلك أسراراً تغير شكل المحادثة تماماً. أسرار ليست معروفة للجميع ولذلك إليكم 4 أسرار لم تعرفوها مسبقاً.

تغيير خلفية المحادثة:

كنت تستطيع تغيير خلفية المحادثة في واتساب في الماضي من خلال تطبيقات طرف ثالث وليس بشكل رسمي.

وقد أضافت الشركة هذه الخاصية مع التحديثات المستمرة لتطبيق المنصة على الاندرويد والايفون، وأصبحت قادراً على تغييرها بشكل رسمي وهو أمر أكثر أماناً من التطبيقات المنفصلة.

وحتى تستطيع تغيير خلفية الدردشة كل ما عليك فعله هو التوجه إلى الإعدادات، ومن ثم اختيار المحادثات ومن ثم خلفية المحادثة ثم اختيار الخلفية كما ترغب.

عندما تقوم بتغيير خلفية المحادثة فإنها تتغير لديك فقط، وهذا يعني أن الطرف الآخر في المحادثة لن يرى التغيير.

كم يستهلك واتساب من مساحة هاتفك ؟

يستهلك واتساب مساحة الهاتف بشكل كبير، وهذه واحدة من مشاكله لأنه يقوم بتخزين جزء كبير من البيانات على ذاكرة هاتفك ومن هذه البيانات الصور وملفات الفيديو المتنوعة التي تصلك.

ولكن هل تسائلت عن حجم هذا الاستهلاك؟ يمكنك معرفة استهلاك واتساب للمساحة بشكل مفصل، وهذا يعني أن تعرف أي محادثة تستهلك أكبر مساحة.

تستطيع بعد ذلك حذف البيانات الإضافية في المحادثة أو إزالتها لتوفير المساحة على هاتفك، ولتتمكن من الوصول لهذه البيانات كل ما عليك فعله هو فتح قائمة الاعدادات ومن ثم التوجه إلى استهلاك المساحة والبيانات ثم استهلاك مساحة التخزين.

تغيير خط رسائل واتساب:

يمكنك بكل سهولة تغيير الخط في رسائل واتساب.

هذه الاختيارات سهلة ولا تحتاج لتثبيت أي برامج لتفعيلها، ويمكنك جعل الغلط غليظاً من خلال إضافة علامة النجمة على جانبي الجملة أو الكلمة، وأما لجعله مائلاً أضف شريطة underscore على الجانبين، ولإضافة خط يمر فوق الجملة قم بإضافة علامة المد على جانبي الكلمة.

توفير الباقة عند استخدام واتساب:

يستهلك واتساب باقة الانترنت، وهذا يمثل مشكلة بعيداً عن شبكة الواي فاي. من الأفضل التحكم في هذا الاستهلاك وتقليله قدر الامكان.

تستطيع تقليل استهلاك الباقة عند استخدام واتساب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى شاشة الاعدادات

وثم توجه إلى استهلاك البيانات والمساحة

قم بالضغط بتفعيل وضع Low Data Usage

قم بتغير اعدادات التحميل التلقائي لتعمل مع الواي فاي فقط