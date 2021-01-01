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التفاح في الصباح أفضل من القهوة للنشاط والحيوية

الخميس 10 يونيو 2021 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
التفاح في الصباح أفضل من القهوة للنشاط والحيوية



وكالات / سما /

من المعروف أن القهوة من المنبهات الممتازة التي نحب أن نشربها في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ من أجل بدء يومنا بحيوية ونشاط، لكن هناك فاكهة تعتبر مصدر طاقة لأجسامنا وصحتنا أفضل من القهوة، فما هي؟

الجواب هو التفاح، وذلك وفقا لتقرير في موقع ماغي فرانس (MarieFrance) الفرنسي.

فقد ذكر التقرير أنه قد ثبت علميا أن هذه الفاكهة غنية بالطاقة وأكثر تنشيطا للبدن من القهوة، سواء أكانت هذه القهوة مركزة أو لا، قوية أو خفيفة، فهي تحفز أجسامنا وحيويتنا، لكنها لا توفر في أي حال من الأحوال طاقة مناسبة لأجسامنا ونظامنا الغذائي. ولهذا السبب نقوم باستهلاكها طوال اليوم بمجرد أن نشعر في كل مرة بالتعب.

أما التفاح، فبالإضافة إلى كونه مصدرا ممتازا للطاقة، فإنه فاكهة تقدم العديد من الفوائد لصحتنا، لأنه غني بمضادات الأكسدة.

روتين صباحي جديد

وإذا اعتدت أن تبدأ يومك بوجبة إفطار وكوب قهوة، فيمكنك الآن تغيير روتينك الصباحي واستبدال مشروبك الساخن بتفاحة.

هل فعلا "تفاحة يوميا تغنيك عن زيارة الطبيب"؟

يلعب تناول التفاح دورا كبيرا في المحافظة على صحة الجسم وإنقاص الوزن، كما يعمل بشكل كبير على تحسين وظيفة الدماغ.

وفي التقرير الذي نشره موقع "دي فيتا" (deavita) الألماني، قالت الكاتبة أولغا شنايدر إنه فيما يتعلق بمقولة "تفاحة يوميا تغنيك عن زيارة الطبيب"، لا يظهر العلم أي رابط بين استهلاك التفاح وتكرار زيارة الطبيب، ومع ذلك فإن هناك بعض الجوانب في صحتك يمكنك العمل على تحسينها، وذلك بإضافة التفاح إلى نظامك الغذائي.

#القهوة #التفاح #الحيوية #النشاط #الصباح

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