غزة: القبض على مطلوب للعادلة هارب منذ ثلاثة سنوات

غزة / سما /

أعلنت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس إلقاء القبض على مطلوب هارب من العادلة منذ 3 سنوات

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أن قسم مباحث دير البلح في شرطة المحافظة الوسطى تمكن من إلقاء القبض على المطلوب "ن، ص" "36 عام"، الهارب منذ 3 سنوات، وصادر بحقه مذكرات اعتقال، لقيامه بالنصب والاحتيال بمبالغ مالية تقدر بـ 300 ألف دولار.

وكشف النقيب معاوية بشير رئيس قسم مباحث دير البلح أن عمليات البحث والتحري المستمرة، الواردة إلى المباحث بيَّنت أن المطلوب يتواجد بشكل مستمر في احدى المناطق بمحافظة غزة.

وأوضح بشير أن قوة من المباحث توجهت للمنطقة المذكورة، وألقت القبض على المطلوب بعد عدة ساعات من المتابعة.

ولفت بشير الى أن المباحث دونت أقوال المطلوب، وأحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.