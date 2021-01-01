بوجبا يضع مانشستر يونايتد في موقف صعب

وكالات / سما /

أصبح نادي مانشستر يونايتد بين المطرقة والسندان، حيث أن عقد بول بوجبا يقترب من النهاية ويخشى الريد ديفلز من فقدانه بصورة مجانية في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي هو نفسه وكيل دوناروما حارس ميلان، والذي لم يجدد عقده وهو قريب بالفعل من الانتقال بصورة مجانية إلى باريس سان جيرمان.

يخشى اليونايتد من تكرار نفس السيناريو، وخصوصاً وأن علاقات النادي الإنجليزي مع رايولا ليست مثالية على الإطلاق، وقد أطلق الوكيل الشهير عدة تصريحات تنتقد النادي في السابق.

قبل عدة أسابيع، بدأ مانشستر يونايتد محادثاته مع برونو فيرنانديز لتحسين وتمديد عقده، وتحدث اللاعب عن وضع بول بوجبا حيث يريده أن يظل مستمراً حتى يظل المشروع قوياً وهو الأمر الذي يمكن ضمانه.

ولذلك حسب شبكة ESPN فإن اليونايتد قد يكون أمام الحل الصعب وهو التحدث مع رايولا حول عملية البيع، رغم أن بوجبا نفسه لم يتخل عن الأمل في إمكانية الوصول لاتفاق إلا أن النادي يجد صعوبة في التعامل مع وكيله.

ولذلك فإن يونايتد قد يكون منفتحاً على عملية بيع بوجبا هذا الصيف لأندية عديدة كانت مهتمة به في السابق مثل باريس سان جيرمان و ريال مدريد.