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الدوري الإنجليزي يحدد عقوبات أندية "السوبر الأوروبي"

الخميس 10 يونيو 2021 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدوري الإنجليزي يحدد عقوبات أندية "السوبر الأوروبي"



وكالات / سما /

حددت رابطة الدوري الإنجليزي، العقوبات التي ستوقع على الأندية التي شاركت في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

وأطلق 12 ناديا أوروبيا في أبريل الماضي، بطولة دوري السوبر الأوروبي، بمشاركة 6 أندية إنجليزية، وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام.

ولكن المشروع انهار بعد 48 ساعة فقط من طرحه، بسبب معارضة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى جانب بعض الحكومات له، لتقرر الأندية الإنجليزية الانسحاب منه.

ورغم انسحاب الأندية الـ6 منه، لكن بقية أندية "البريميرليغ" أصرت على معاقبة الذين شاركوا في تأسيس دوري السوبر، وهو ما توضحه شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية.

رابطة "البريميرليغ" قررت توقيع عقوبات مالية على الأندية الـ6 بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، أي أن كل نادٍ سيدفع 3.3 مليون إسترليني، وذلك دون أن يتم توقيع أي عقوبات تأديبية تخص خصم نقاط.

ولكن قرار رابطة "البريميرليغ" نص صراحة على تهديد أي نادٍ يفكر مستقبلا في تكرار هذه الخطوة، حيث ستصل العقوبات على كل نادٍ إلى 20 مليون جنيه إسترليني، فضلا عن خصم عدد ضخم من النقاط سيبلغ 30 نقطة.

يشار إلى أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس رفضت الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي، ما جعلها عرضة لعقوبات قوية من جانب "اليويفا" قد تصل إلى حد حرمانها من المشاركة في الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

#السوبر الأوروبي #الدوري الإنجليزي #عقوبات

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