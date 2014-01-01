فينالدوم يجتاز الفحص الطبي في ناديه الجديد

وكالات / سما /

أكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، على خضوع الهولندي جيني فينالدوم، متوسط ميدان ليفربول، لفحوصات طبية تقليدية قبل توقيعه على عقود انتقاله لباريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وأفادت الصحيفة بأن فينالدوم اجتاز الفحص الطبي لباريس اليوم بنجاح، بعدما خضع للفحوصات في هولندا.

ويخطف الفريق الباريسي توقيع فينالدوم في صفقة انتقال حر مجانية، بعد انتهاء العقد الذي يربط اللاعب بفريق ليفربول الإنجليزي في يونيو الجاري.

وكان فينالدوم على مشارف الانتقال لبرشلونة الإسباني للعمل مع مدربه ومواطنه الهولندي رونالد كومان، لكن الفريق الباريسي تدخل في الصفقة وحول وجهة اللاعب إلى بارك دي برانس.

وسيعطي الفريق الباريسي لاعبه الجديد راتباً ضعف الراتب الذي كان سيحصل عليه حال انتقاله إلى برشلونة، لذلك فضل اللاعب الهولندي خوض تجربة اللعب في الليج آن بقمصان بطل فرنسا.

ولم يعلن الفريق الباريسي حتى الآن بشكل رسمي عن الصفقة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ضم اللاعب الذي ينخرط حالياً مع منتخب بلاده قبيل انطلاق بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2020” ،خلال الأيام القليلة المقبلة.