وكيل لاوتارو مارتينيز يغازل برشلونة بتصريح مثير!

وكالات / سما /

غازل أليخاندرو كامانو، وكيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، نادي برشلونة الإسباني بتصريح مثير، حسبما أوردت صحيفة سبورت الإسبانية.

لاوتارو كان على مقربة من الانضمام لبرشلونة في الصيف الماضي لكن الصفقة لم تر طريق النور بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي الكتالوني.

وقال وكيل لاوتارو في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بخصوص مستقبله “نحن هادئون، يجب أن نحل الأمور مع الإنتر أولاً، ولكن بالطبع لاوتارو يحب فكرة اللعب لبرشلونة، من لا يحب أن يلعب لفريق مثل البارسا؟ إنه واحد من أكبر الأندية في العالم”.

وأضاف كامانو مفيداً ” لم يتواصل معي أحد من برشلونة، لديّ علاقة جيدة مع ماتيو أليماني، لكن لا يوجد أي شيء الآن، لذلك لا نفكر في الأمر حالياً”.

واستطرد وكيل لاوتارو “مارتينيز جاهز لأي تحدي، إنه لاعب لديه القدرة على تحمل أي مسؤولية، ولا أعلم أي شيء عما حدث مع برشلونة ولاوتارو بالعام الماضي، لقد أخبرني أن وكيله السابق أبلغه باهتمام برشلونة”.

وشدد كامانو على وجود عرضاً من الإنتر لتجديد العقد مفيداً “عرضوا علينا تمديد العقد لعام إضافي، لكن قلنا أننا في وضع جيد بالعقد الحالي (ينتهي في يونيو 2023)”.