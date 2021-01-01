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ريال مدريد يرصد التعاقد مع ثنائي بايرن ميونخ المرعب!

الخميس 10 يونيو 2021 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يرصد التعاقد مع ثنائي بايرن ميونخ المرعب!



وكالات / سما /

يرصد رادار نادي ريال مدريد الإسباني ثنائي فريق بايرن ميونخ الألماني، جوشوا كيميتش وكينجسلي كومان، تحسباً للتحرك والتعاقد مع أحدهما أو كليهما في الميركاتو.

شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من مدريد أفادت بأن النادي الملكي يراقب وضعية الثنائي داخل أليانز أرينا بترقب شديد في ظل عدم تجديد عقديهما مع الإدارة حتى الآن.

ويرتبط الثنائي بعقد مع إدارة الفريق البافاري يصل لخط النهاية في يونيو 2023، وحتى اللحظة لا ينوي النادي تمديد ارتباط أي منهما.

ويضع الميرينجي عينه على ما يحدث في البايرن بهدف ترميم صفوف الفريق من أجل مستقبل كتيبة الفريق الأول، ويريد الريال التعاقد مع الجناح الأيسر ولاعب المحور المميز لتدعيم قائمة اللوس بلانكوس في 2022.

وحال استمرار وضعية الثنائي بدون عقد جديد، ستزداد فرص الريال في الحصول على توقيع كليهما من خلال فتح باب المفاوضات للتعاقد معهما في الموسم المقبل.

وحال حدوث ذلك، سيسير الثنائي على خطى النمساوي ديفيد ألابا الذي رحل عن البايرن لينضم لريال مدريد رسمياً هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

#ريال مدريد #بايرن ميونخ

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