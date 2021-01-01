الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من سلوان بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرا محررا من حي بطن الهوى في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وقال رئيس لجنة أهالي بطن الهوى زهير الرجبي ، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عادل السوادي، وهو أحد سكان الحي المهدد بالإخلاء والاستيلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية. خلال وقفة تضامنية تزامنت مع جلسة محكمة الاحتلال "المركزية"، للنظر في قضية تهجير عائلتي غيث وأبو ناب من الحي.

ورفع المشاركون خلال الوقفة اللافتات المنددة بتهجير أكثر من 80 عائلة من الحي لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، تزامنا مع جلسة النظر بالاستئناف المقدم من قبل العائلتين ضد قرار تهجيرهما.