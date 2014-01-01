رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، اصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في طوباس، واقدام مستوطنين على اقامة بؤرة جديدة غرب بيت لحم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية غرب بيت لحم ويخرجون بمسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس

مؤسسات وبلديات وفعاليات ونقابات ومثقفون في محافظة طوباس يجددون العهد والبيعة للرئيس

العاهل الأردني: سنستمر بتقديم كل أشكال الدعم لأشقائنا الفلسطينيين

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تستلم مساعدات كويتية لصالح الشعب الفلسطيني

وفاتان و246 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و320 حالة تعاف

مسؤول التعاون في الاتحاد الأوروبي: مشاريعنا بمناطق (ج) تأتي في إطار رؤيتنا لحل الدولتين

الاحتلال يستولي على أموال ومستندات من محل للصرافة في الخليل

الجيش الإسرائيلي يقرر إخلاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بيتا

اندلاع حريق كبير قرب القدس وإجلاء سكان عدة قرى

انتقادات لنتنياهو: اعتبارات سياسية ضارة حول مداولات "مسيرة الأعلام"

"التربية": العام الدراسي 2021/2022 يبدأ في السادس عشر من آب المقبل

"الأيام":

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في طوباس ومستوطنون يقيمون بؤرة جديدة غرب بيت لحم

القدس: مواطنون يتصدون لمسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة

فلسطين لمجلس الأمن: اعتداءات الاحتلال تزيد من تدهور الأوضاع

غزة: إصابة طفلين بانفجار مقذوف من مخلفات الاحتلال

جيش الاحتلال يقرر إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت فوق جبل صبيح جنوب بلدة بيتا

انتقادات شديدة لنتنياهو: اعتبارات سياسية ضارة حول مداولات "مسيرة الأعلام" الاستفزازية

قرار بتجميد إقامة مركز زوار يهودي في سلوان

تقارير عن مفاوضات غير مباشرة في القاهرة حول الأسرى

منظمة إسرائيلية تطالب جمعيات وبنوكًا قطرية بـ2.1 مليار شيقل

11 قتيلا من قوات النظام في غارات إسرائيلية على مواقع عدة في سورية

"كورونا": وفاتان و246 إصابة

قصف صاروخي يستهدف مطار بغداد وقاعدة بلد الجوية

"التربية" تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

تأجيل جلسات الحوار الوطني بالقاهرة إلى إشعار آخر

بلينكن: استكمال خطوات إعادة فتح القنصلية بالقدس خلال أشهر

"القدس":

مصادر لـ"القدس": تأجيل جلسات الحوار الوطني في القاهرة إلى إشعار آخر

منظمات يهودية متطرفة تدعو أتباعها لـ"مسيرات أعلام" في القدس

اندلاع حرائق واسعة قرب أبو غوش وفي الجليل

إصابة 3 شبان بالرصاص في طوباس

مصادر مطلعة لـ"القدس": مسؤولون أميركيون يحاولون إقناع بايدن بعدم تفعيل القنصلية بالقدس ومكتب المنظمة بواشنطن

لوفيغارو: سلوان.. ساحة المعركة الأخرى في القدس الشرقية

الاحتلال يغلق مقر الإدارة العامة للجان العمل الصحي في البيرة لمدة 6 أشهر

الأسبرين لا يساعد في انقاذ مرضى "كوفيد-19" من الموت