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إعلام عبري: إسرائيل تبعث رسالة الى مصر حول إدخال مواد البناء إلى غزة

الخميس 10 يونيو 2021 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: إسرائيل تبعث رسالة الى مصر حول إدخال مواد البناء إلى غزة



القدس المحتلة / سما /

​ قالت هيئة البث العبرية ”كان“، إن تل أبيب بعثت رسالة إلى مصر، تتمحور حول“منع نقل مواد البناء والإسمنت إلى قطاع غزة حتى لا تستخدمها حماس لأغراض عسكرية.

وذكرت الهيئة، أنه في الوقت الذي تناقش فيه إسرائيل آلية نقل البضائع إلى قطاع غزة، ومنع دخول مواد البناء من إسرائيل دون إشراف، يستمر المعبر بين مصر وقطاع غزة في العمل كقناة لنقل البضائع.

وأشارت، إلى أن إسرائيل تواصل منع دخول مواد البناء إلى غزة منذ بداية عملية (حارس الأسوار)، لكن مصر تواصل توريد الإسمنت والمواد الأخرى دون إشراف إلى قطاع غزة.

ونوهت إلى أن مصر أدخلت، خلال الأسبوع الماضي، عشرات الجرافات والأدوات الثقيلة إلى القطاع لإزالة الركام الناتج عن العملية العسكرية.

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