  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة : الأونروا تُحدد موعد بدء الإجازة الصيفية والعام الدراسي الجديد

الخميس 10 يونيو 2021 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : الأونروا تُحدد موعد بدء الإجازة الصيفية والعام الدراسي الجديد



غزة / سما /

حددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس موعد بدء الإجازة الصيفية، والعام الدراسي الجديد في مدارس قطاع غزة.

وأوضحت في تعميم صادر عن رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث "أونروا"، بغزة، فريد أبو عاذرة، أن الإجازة الصيفية ستبدأ في 12/6/2021، فيما يبدأ العام الدراسي الجديد 2021 -2022، سيبدأ يوم الاثنين السادس عشر من آب/ أغسطس المقبل، وهو موعد دوام الطلاب.

وأكد التعميم أن، الإدارات المدرسية وجميع المعلمين الدائمين والمياومة في المدارس في فترة دوامها صباحي/ صباحي ستداوم الثلاثاء 15/6/2021، لاستلام الكتب المدرسية من الطلاب وتسليمهم الشهادات مع مراعاة التعليمات الصحية المتبعة.

AK2N7

الأكثر قراءة اليوم

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: هذا هو المطلوب لبدء عملية مُفاجئة في غزة

ضجة في الكويت بعد خطوة فجر السعيد تجاه إسرائيل ... فيديو

ضابط اسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بجانب "إسرائيل" هو أمر مضحك!

بينها طائرات بدون طيار.. اسرائيل تزعم إحباط تهريب 1000 طرد بريدي لغزة بها مواد للاستخدام المزدوج

معهد "أمني" يقارن بين خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في حربي 2014 و2021.. كيف أثرت كثافة الصواريخ؟

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

وزارة التعليم بغزة تعلن موعد بدء العام الدراسي القادم

الأخبار الرئيسية

إعلام عبري: إسرائيل تبعث رسالة الى مصر حول إدخال مواد البناء إلى غزة

3463474745-jpg-1623298671

محافظ جنين يكشف تفاصيل ما حدث قرب مقر الاستخبارات العسكرية بجنين

صحيفة تكشف سبب تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

--

3 شهداء من بينهم ضابطان بالإستخبارات العسكرية وإصابة حرجة في جنين (صور وفيديو)

تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية