صورة : الأونروا تُحدد موعد بدء الإجازة الصيفية والعام الدراسي الجديد

غزة / سما /

حددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس موعد بدء الإجازة الصيفية، والعام الدراسي الجديد في مدارس قطاع غزة.

وأوضحت في تعميم صادر عن رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث "أونروا"، بغزة، فريد أبو عاذرة، أن الإجازة الصيفية ستبدأ في 12/6/2021، فيما يبدأ العام الدراسي الجديد 2021 -2022، سيبدأ يوم الاثنين السادس عشر من آب/ أغسطس المقبل، وهو موعد دوام الطلاب.

وأكد التعميم أن، الإدارات المدرسية وجميع المعلمين الدائمين والمياومة في المدارس في فترة دوامها صباحي/ صباحي ستداوم الثلاثاء 15/6/2021، لاستلام الكتب المدرسية من الطلاب وتسليمهم الشهادات مع مراعاة التعليمات الصحية المتبعة.