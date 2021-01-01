اكثر من 3000 مستوطن يقتحمون قبر يوسف في نابلس

رام الله / سما /

اقتحم أكثر من 3000 مستوطن قبر يوسف منتصف الليلة الماضية وذلك تحت حراسة قوات الاحتلال .

وذكرت القناة السابعة العبرية أن من بين الذين اقتحموا قبر يوسف ما يسمى بوزير شؤون القدس الحاخام اليميني المتطرف رافي بيرتس، ورئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان .

ويعتبر هذا الاقتحام الأكبر للمستوطنين منذ تفشي فيروس كورونا .

وقال بيرتس: " أقول يجب أن تعلم الحكومة أن الرد الصهيوني على القتل هو الاستمرار بالبناء الاستيطاني. مضيفا"الأسبوع المقبل ستكون هناك حكومة جديدة ، وهذا هو القرار الأول الذي سيتعين عليها اتخاذه ".