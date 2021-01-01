  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اكثر من 3000 مستوطن يقتحمون قبر يوسف في نابلس

الخميس 10 يونيو 2021 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكثر من 3000 مستوطن يقتحمون قبر يوسف في نابلس



رام الله / سما /

اقتحم أكثر من 3000 مستوطن قبر يوسف منتصف الليلة الماضية وذلك تحت حراسة قوات الاحتلال .

وذكرت القناة السابعة العبرية أن من بين الذين اقتحموا قبر يوسف ما يسمى بوزير شؤون القدس الحاخام اليميني المتطرف رافي بيرتس، ورئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان .

ويعتبر هذا الاقتحام الأكبر للمستوطنين منذ تفشي فيروس كورونا .

وقال بيرتس: " أقول يجب أن تعلم الحكومة أن الرد الصهيوني على القتل هو الاستمرار بالبناء الاستيطاني. مضيفا"الأسبوع المقبل ستكون هناك حكومة جديدة ، وهذا هو القرار الأول الذي سيتعين عليها اتخاذه ".

الأكثر قراءة اليوم

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: هذا هو المطلوب لبدء عملية مُفاجئة في غزة

فيديو : التلفزيون المصري يبث برنامج "صباح الخير يا مصر" من داخل غزة

ضجة في الكويت بعد خطوة فجر السعيد تجاه إسرائيل ... فيديو

ضابط اسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بجانب "إسرائيل" هو أمر مضحك!

بينها طائرات بدون طيار.. اسرائيل تزعم إحباط تهريب 1000 طرد بريدي لغزة بها مواد للاستخدام المزدوج

معهد "أمني" يقارن بين خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في حربي 2014 و2021.. كيف أثرت كثافة الصواريخ؟

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

الأخبار الرئيسية

3463474745-jpg-1623298671

محافظ جنين يكشف تفاصيل ما حدث قرب مقر الاستخبارات العسكرية بجنين

صحيفة تكشف سبب تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

--

3 شهداء من بينهم ضابطان بالإستخبارات العسكرية وإصابة حرجة في جنين (صور وفيديو)

تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية