حماس تعلق على اشتباكات جنين واستشهاد 3 بينهم ضابطان في الاستخبارات

رام الله / سما /

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أن ما جرى في جنين من اشتباك عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع قوات إسرائيلية خاصة، هو عمل بطولي شجاع ، وهو الممارسة الحقيقية والمطلوبة لدور الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في حماية شعبنا والدفاعة عنه.

وقالت الحركة عبر الناطق باسمها، فوزي برهوم، أن هذه الروح النضالية المقاومة يجب أن تتعزز وتتصاعد وتستمر، مبيناً أن الرهان على أمثال الشهداء "جميل العموري، وأدهم عليوي، وتيسير عيسة"، من الشباب الفلسطيني الثائر كبير في وضع حد لجرائم وانتهاكات العدو وحسم المعارك معه.

وأضاف برهوم: "الروح الوطنية القتالية العالية لأبناء الأجهزة الأمنية التي تجلت اليوم في اشتباكات جنين البطولية مع العدو الإسرائيلي، تعني أن شعبنا الفلسطيني حُر أبِي لا يمكن أن يستسلم للأمر الواقع، أو يرضخ لسياسات الإحتلال".

وتابع: "لا يوجد قوة على الأرض تستطيع أن تمنعه من القيام بواجبه الوطني بالتصدي لاعتداءات واقتحامات جنود العدو والمستوطنين الصهاينة، مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات".