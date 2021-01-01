أول تعليق من فتح على الاشتباك المسلح بين الإستخبارات العسكرية والاحتلال في جنين

رام الله/سما/

علق عضو المجلس الثوري والناطق بإسم حركة فتح إياد نصر، على الاشتباكات المسلحة في جنين فجر اليوم الخميس، بين جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ادت إلى إرتقاء شهيدين من جهاز الاستخبارات العسكرية.

وقال نصر في تصريح صحفي: "نتنياهو يريد أن يغرق الأراضي الفلسطينية بالدم قبل أن يرحل ويعتقد أن القوة العسكرية الغاشمة قد تستطيع كسر إرادة شعبنا وأجهزته الأمنية، فكان لأبطالنا بالاجهزة الامنية الرد المناسب، حيث ارتقى منهم بطلين شهداء إلى جوار ربهم على طريق العز والفخار الفلسطيني".

وأضاف:" ما قام به أبناء أجهزتنا الامنية هو الرد الطبيعي على أي عدوان غاشم على شعبنا ومؤسساته الوطنية".

وتابع، إقتحام مدن جنين ورام الله الهمجي من جيش الاحتلال، لن يفت من عضدنا شيء، بل سيزيدنا تمسكا بحقنا الفلسطيني، ويزيدنا بسالة بالدفاع عنه، رحم الله شهدائنا واسكنهم فسيح جنانه.