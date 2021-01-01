  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول تعليق من فتح على الاشتباك المسلح بين الإستخبارات العسكرية والاحتلال في جنين

الخميس 10 يونيو 2021 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من فتح على الاشتباك المسلح بين الإستخبارات العسكرية والاحتلال في جنين



رام الله/سما/

علق عضو المجلس الثوري والناطق بإسم حركة فتح إياد نصر، على الاشتباكات المسلحة في جنين فجر اليوم الخميس، بين جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ادت إلى إرتقاء شهيدين من جهاز الاستخبارات العسكرية.

وقال نصر في تصريح صحفي: "نتنياهو يريد أن يغرق الأراضي الفلسطينية بالدم قبل أن يرحل ويعتقد أن القوة العسكرية الغاشمة قد تستطيع كسر إرادة شعبنا وأجهزته الأمنية، فكان لأبطالنا بالاجهزة الامنية الرد المناسب، حيث ارتقى منهم بطلين شهداء إلى جوار ربهم على طريق العز والفخار الفلسطيني".

وأضاف:" ما قام به أبناء أجهزتنا الامنية هو الرد الطبيعي على أي عدوان غاشم على شعبنا ومؤسساته الوطنية".

وتابع، إقتحام مدن جنين ورام الله الهمجي من جيش الاحتلال، لن يفت من عضدنا شيء، بل سيزيدنا تمسكا بحقنا الفلسطيني، ويزيدنا بسالة بالدفاع عنه، رحم الله شهدائنا واسكنهم فسيح جنانه.

#فتح #الاستخابارات العسكرية الفلسطينية #جنين

الأكثر قراءة اليوم

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: هذا هو المطلوب لبدء عملية مُفاجئة في غزة

فيديو : التلفزيون المصري يبث برنامج "صباح الخير يا مصر" من داخل غزة

ضجة في الكويت بعد خطوة فجر السعيد تجاه إسرائيل ... فيديو

ضابط اسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بجانب "إسرائيل" هو أمر مضحك!

بينها طائرات بدون طيار.. اسرائيل تزعم إحباط تهريب 1000 طرد بريدي لغزة بها مواد للاستخدام المزدوج

معهد "أمني" يقارن بين خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في حربي 2014 و2021.. كيف أثرت كثافة الصواريخ؟

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

الأخبار الرئيسية

3463474745-jpg-1623298671

محافظ جنين يكشف تفاصيل ما حدث قرب مقر الاستخبارات العسكرية بجنين

صحيفة تكشف سبب تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة

--

3 شهداء من بينهم ضابطان بالإستخبارات العسكرية وإصابة حرجة في جنين (صور وفيديو)

تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية