شهيدان من الإستخبارات العسكرية برصاص الاحتلال ومقتل ضابط اسرائيلي خلال إشتباك مسلح في جنين

جنين/سما/

استشهد رجلان أمن من مرتبات الاستخبارت العسكرية واصيب آخر فجر اليوم، ووصفت اصابته بالخطيرة، خلال اشتباك مع الوحدات الخاصة الاسرائيلية “المستعربين، في شارع جنين الناصرة المؤدي الى حاجز الجلمة في مدينة جنين .

وأفاد مصادر محلية، ان سيارة مدنية هاجم من فيها بالاسلحة النارية سيارة أخرى بها عدد من الاشخاص، أمام مقر الاستخبارات العسكرية الفلسطينية تبين لاحقا انهم “مستعربون”، حيث رد جنود الاستخبارت على مصدر النيران، ما أدى لاستشهاد اثنين من عناصر الجهاز وهو الشهيد ادهم عليوي “28 عاما” وكان قد اصيب بعيار ناري بالصدر واعلن عن استشهاده في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي .

والشهيد الثاني هو الملازم الأول في الاستخبارات العسكرية تيسير العيسة خلال الاشتباك المسلح بمدينة جنين .

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين أدهم ياسر عليوي (23 عاماً)، وتيسير محمود عثمان عيسة (33 عاماً) برصاص قوات الاحتلال في شارع الناصرة بمدينة جنين.

وأفادت قناة الجزيرة عن مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام قوات خاصة إسرائيلية لمدينة جنين.