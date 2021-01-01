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"حماس" تستنكر اقتحام الاحتلال مؤسسة لجان العمل الصحي في البيرة

الأربعاء 09 يونيو 2021 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تستنكر اقتحام الاحتلال مؤسسة لجان العمل الصحي في البيرة



غزة / سما /

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: "اقتحام قوات الاحتلال لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة وإغلاقها يمثل جريمة بحق القطاع الصحي وتعطيل متعمد للخدمات المقدمة لأبناء شعبنا".

وأكد، على أن هذه الجريمة التي تستهدف شعبنا ومتطلباته الصحية تبرهن على عنصرية الاحتلال ووحشيته وهو ما يتطلب تحركاً دولياً لوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا

#حركة حماس #لجان العمل الصحي #قوات الاحتلال #الانتهاكات الإسرائيلية

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