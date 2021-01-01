أبو سيف: الحكومة تحرص على علاقة شراكة وتكامل مع المؤسسات الثقافية

رام الله / سما /

قال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن الحكومة تحرص على علاقة شراكة وتكامل مع المؤسسات الثقافية، انطلاقًا من رؤيتها في تفعيل المشهد الثقافي وتعزيز الفعل المجتمعي الهادف إلى تمكين شعبنا ثقافيًا.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده أبو سيف، اليوم الأربعاء، مع المؤسسات الثقافية في مقر جمعية “بذور” بمدينة نابلس، بحضور وكيل الوزارة جاد الغزاوي والوكيل المساعد للشؤون الثقافية محمد عياد.

وأكد أبو سيف أن الحكومة ملتزمة بالعمل مع جميع شركائها في القطاع الثقافي من مؤسسات ومراكز وبلديات واتحادات وهيئات وطنية ومنظمات دولية، لإيمانها بالعمل المشترك كأساس لإنجاح الرؤية الوطنية لقطاع الثقافة.

وشدد على أن الحكومة تنظر إلى ضرورة استعادة القطاع الثقافي لعافيته بعد تشافي البلاد من جائحة “كورونا”، مشيرا إلى أنها تضع نصب أعينها وضمن أهدافها وخططها لمرحلة ما بعد التشافي، تنشيط القطاع الثقافي واستعادته لحيويته.

ولفت أبو سيف، خلال اللقاء، إلى ما تعرض له قطاع الثقافة في المحافظات الجنوبية من خسائر جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، موضحًا أن الحكومة تعمل على وضع تصورات لإسعافه.