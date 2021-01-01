  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تستلم مساعدات كويتية لصالح الشعب الفلسطيني

الأربعاء 09 يونيو 2021 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تستلم مساعدات كويتية لصالح الشعب الفلسطيني



عمان /سما/

استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إنسانية من دولة الكويت لصالح الشعب الفلسطيني، بحضور السفير الكويتي في عمان عزيز رحيم الديحاني.

وتحمل الطائرة مواد غذائية وحليب أطفال ومواد طبية، من خلال الجمعية الكويتية للإغاثة، ليتم التنسيق من خلال الهيئة لإرسالها إلى فلسطين، وتحديدا للقدس وقطاع غزة.

وباشرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الترتيبات واستلام المواد الغذائية والطبية وتجهيزها ضمن القوافل التي تسيرها، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأوضح أمين عام الهيئة حسين الشبلي، أنه سيتم تسليم المواد الغذائية ومادة حليب الأطفال إلى جمعيات في قطاع غزة، فيما سيتم التنسيق مع مستشفى المقاصد في القدس بخصوص المواد الطبية، ليصار إلى تسليمها هناك، ضمن الاحتياجات الواردة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعرب الشبلي عن شكره لدولة الكويت لجهودها المبذولة للدعم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ضمن الظروف الراهنة التي يمر بها.

بدوره، عبر السفير الديحاني عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تسهيل تسيير قوافل العمل الخيري الكويتي للمستحقين.

ولفت إلى أن الحكومة الكويتية قدمت التسهيلات من أجل القدس، لما تمثله القدس من مكانة إسلامية وفلسطين من أهمية سياسية.

#الهيئة الخيرية الأردنية #مساعدات إنسانية #الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: إسرائيل ستسمح بتحويل المنحة القطرية لغزة في هذا الموعد ..

بضغط سري من أمريكا .. الكشف عن أول اختبار لبينيت بعد توليه رئاسة الوزراء

فيديو : التلفزيون المصري يبث برنامج "صباح الخير يا مصر" من داخل غزة

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: هذا هو المطلوب لبدء عملية مُفاجئة في غزة

ضجة في الكويت بعد خطوة فجر السعيد تجاه إسرائيل ... فيديو

اسعار العملات مقابل الشيكل

بينها طائرات بدون طيار.. اسرائيل تزعم إحباط تهريب 1000 طرد بريدي لغزة بها مواد للاستخدام المزدوج

الأخبار الرئيسية

بعد صواريخ المقاومة... صحيفة عبرية: كيف تنظر إسرائيل إلى منظومة “القبة الحديدية”؟

ضابط اسرائيلي: إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش بجانب "إسرائيل" هو أمر مضحك!

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق: هذا هو المطلوب لبدء عملية مُفاجئة في غزة

وزيرة الصحة: تسجيل حالتي وفاة و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا و320 حالة تعافِ

معهد "أمني" يقارن بين خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في حربي 2014 و2021.. كيف أثرت كثافة الصواريخ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية