الهباش يطلع قيادات دينية وسياسية مصرية على تطورات الأوضاع في مدينة القدس

رام الله / سما /

أطلع الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية والنائب في البرلمان المصري وفضيلة الشيخ علي جمعة مفتي مصر السابق رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصرى، والدكتور محمد أبو مصعب هاشم عضو المجلس، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف في جمهورية مصر العربية، على تطورات الأوضاع في فلسطين والإنتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس والحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك .

وعرض الهباش خلال لقاءاته بهذه القيادات الدينية كيف نحاول دولة الاحتلال جاهدة وبكل الطرق فرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف وتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك من خلال تقييد حرية الوصول للمسلمين الى المسجد الأقصى، والسماح للمستوطنين بتدنيس باحات المسجد الأقصى بكل حرية وبحماية كاملة من شرطة الاحتلال .

ووضع الهباش القيادات المصرية في صورة الخطوات السياسية والديبلوماسية التي تقودها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لمواجهة العدوان الاسرائيلي على مدينة القدس في المحافل الدولية والإقليمية ، وفي الميدان يخوض الشعب الفلسطيني بكل قواه مقاومة شعبية وسلمية مستمرة لمواجهة الغطرسة والعنجهية الإسرائيلية، محذراً من مساعي دولة الاحتلال تفجير الأوضاع مجدداً من خلال الدعوات التي أطلقت خلال اليومين الماضيين بالقيام بما يسمى " مسيرة الأعلام " في القدس والتي كانت أحد أسباب التوتر الأخير عندما هب الشعب الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية دفاعاً عن حرمة القدس والأقصى .

وفي ذات السياق قال قاضي القضاة أن القيادة الفلسطينية مصممة على تحقيق الوحدة الفلسطينية الداخلية وإنجاز المصالحة في ظل مساعي دولة الاحتلال الاستفراد بمدينة القدس وأهاليها ومقدساتها ، متمنياً أن تثمر اجتماعات القاهرة خلال الأيام القادمة بانجاز المصالحة وإنهاء الإنقسام البغيض وإلى الأبد ، مؤكداً أن الرئيس عباس يمثل العنوان السياسي والشرعي والقانوني لفلسطين وهو رئيس الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والبيت الجامع للكل الفلسطيني .

وطالب الهباش القيادات الدينية في العالمين العربي والإسلامي لممارسة دورهم وواجبهم تجاه قضية الأمة الإسلامية المركزية وهي قضية القدس والمسجد الأقصى ومساندة الشعب الفلسطيني الذي يخوض اليوم معركة العزة والكرامة دفاعاً عن قبلة المسلمين الأولى وثالث أقدس مسجد على الأرض نيابة عن الأمة كلها .

من جانبه اكدت القيادات الدينية أن القيادة المصرية والشعب المصري يقفون الى جانب الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال ، متمنين أن تتكلل الجهود المصرية بنجاح وأن تتحقق الوحدة الفلسطينية خلف القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني ممثلة بالرئيس محمود عباس .

يذكر ان الدكتور محمود الهباش يقوم بزيارة لجمهورية مصر العربية على رأس وفد فلسطيني يضم عميد المعاهد الأزهرية علي النجار، ورئيس محكمة الاستئناف في القضاء الشرعي الشيخ حاتم البكري، ومساعد قاضي القضاة خالد بارود .