شقيق "شاؤول اورون": الطريق الوحيد لاستعادة الجنود من غزة هي "صفقة تبادل"

القدس المحتلة / سما /

افاد أفيرام شاؤول، شقيق "أورون" الأسير في غـــزة ان عائلته قدمت​​ التماسًا إلى المحكمة العليا من أجل تغيير الوضع القائم لـ "أورون"، لكن المحكمة قررت أنه لا يمكن البت بأن "أورون" على قيد الحياة.

و قال اورون لـ إذاعة 103Fm: "أنا لا أجزم أنه حي، لكن من المهم معرفة أنه أُسِر في النفق لكن وجدت سترته وخوذته بحالة جيدة".

و بحسب شقيق الجندي الاسير في غزة، فقد اتضح للعائلة أن ممارسة الضغوط على غـــزة فيما يتعلق بالأمور الإنسانية لا تجدي نفعاً،.

و اضاف: "حاولنا طوال سبع سنوات الالتفاف على صفقة تبادل، ونرى أنه لا توجد طرق مختصرة، الطريقة الوحيدة لاستعادة الأسرى هي فقط من خلال "صفقة تبادل أسرى"، أعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الأمر".